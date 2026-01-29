Europa League: Roma va agli ottavi, Bologna ai playoff

I giallorossi hanno raggiunto l’1-1 a 10 minuti dalla fine con Ziolkowski. Mentre gli emiliani, in trasferta, chiudono con tre a zero contro il Maccabi Tel Aviv

La Roma ha pareggiato 1-1 in casa del Panathinaikos nell’ultima giornata della fase campionato dell’Europa League, accedendo così direttamente agli ottavi di finale. I giallorossi hanno raggiunto l’1-1 a 10 minuti dalla fine con Ziolkowski, in un match tutt’altro che facile. E partito malissimo, con l’espulsione di Mancini nei primi 14 minuti di partita.

Il Bologna fa il suo, appena fuori dalle otto qualificate

Il Bologna batte 3-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv e accede ai playoff come testa di serie. A decidere la partita i gol di Rowe al 35′, Orsolini al 47′ e Pobega al 94′. In classifica gli emiliani chiudono al decimo posto e dovranno giocare il playoff contro chi uscirà tra Dinamo Zagabria e Brann Bergen.