Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICAPunti di VistaVideo

Salvini: Scontro con Vannacci lo vedono solo i giornalisti – Il video

29 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 “Il problema non esiste. Se appassiona i giornalisti, facciano pure. Ma tra decreto Sicurezza, ricostruzione, Olimpiadi, cantieri ferroviari, l'ultima delle mie preoccupazioni sono problemi e litigi. Ci vedremo, ma è un problema solo per i giornalisti, non per gli italiani né per la Lega" così il Ministro Salvini, a margine della presentazione volume “Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari", alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni preoccupata di Vannacci, la frase choc (smentita) nel restroscena del Foglio

2.

Così lo scudo penale “per la polizia” rischia di inguaiare… i poliziotti

3.

Giorgia Meloni a Niscemi, si indaga per disastro colposo. La premier: «Non sarà come nel ’97, saremo veloci»

4.

Polemica per il logo di Vannacci, Nazione Futura di Giubilei: «Ci ha copiato»

5.

La studentessa a Liliana Segre: Ad Auschwitz mi hanno colpito le trecce tagliate alle ragazze – Il video