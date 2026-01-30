Pepsi ruba l’orso iconico della Coca-Cola: così la storica rivalità tra i due colossi torna in uno spot al Super Bowl

Come se non bastasse, i due orsi finiscono sul famoso schermo del concerto dei Coldplay, richiamando la coppia che era stata realmente beccata dalla kiss cam

La storica rivalità tra Pepsi e Coca Cola torna alla ribalta, questa volta sul palco del Super Bowl, con uno spot che dissotterra l’ascia della sfida tra i due colossi. Intitolato The Choice, lo spot vede come protagonista l’orso polare, iconica mascotte della Coca-Cola, bendato mentre partecipa alla Pepsi Challenge. Dopo aver assaggiato entrambi i prodotti, punta la zampa verso la Pepsi anziché la Coca Cola. Confuso e travolto dalla rivelazione, l’orso decide di rivolgersi a uno psicanalista interpretato dal regista premio Oscar Taika Waititi, e trovando alla fine conforto e felicità insieme a un altro orso amante della Pepsi. Come se non bastasse, i due orsi finiscono sul famoso schermo del concerto dei Coldplay, richiamando la coppia che era stata realmente beccata in un tradimento durante la kiss cam.

La rivalità

La pubblicità gioca così sul contrasto tra tradizione e ribaltamento delle aspettative, prendendo in giro anche la celebre coppia beccata al concerto Coldplay. «Puntare l’orso, da tempo affiliato alla Coca-Cola, qualcuno che può essere percepito come allineato con qualcun altro, rende il tutto divertente. Lo rende interessante. Scatena una conversazione. E credo che sia questo lo scopo del Super Bowl», ha dichiarato Mark Kirkham, direttore marketing di PepsiCo Beverages. Non è la prima volta che Pepsi lancia un’iniziativa del genere per fare concorrenza al colosso concorrente. Una precedente campagna entrata nella storia è quella di un bambino che prende due Coca Cola per mettersi in piedi alla macchinetta delle bibite e arrivare al tasto della Pepsi.