Crolla una palazzina dopo un’esplosione, il boato nel Barese: due persone disperse

L'esplosione ad Adelfia forse causata da una bombola di gas. Disperse le due persone che abitano nella palazzina crollata

Due persone risultano disperse, dopo che un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese. Il crollo sarebbe avvenuto dopo un’esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali altre persone rimaste intrappolate sotto le macerie, oltre alle due che abitano nella palazzina. La struttura si trova in via Oberdan. Sul posto ci sono anche i carabinieri.

In aggiornamento