«Hai prof di sinistra?». Oltre 300 docenti rispondono ai giovani di FdI: «Clima di controllo nelle scuole, l’antifascismo non è un’opinione»

31 Gennaio 2026 - 19:10 Alba Romano
questionario fdi scuola insegnanti
Più di 300 firme per il documento di professori e personale Ata: «Vogliamo un'istruzione pubblica, libera, inclusiva e antifascista»

«L’antifascismo non è un’opinione politica, ma un principio fondativo della Repubblica italiana». È con queste parole che più di trecento fra docenti, personale Ata, facilitatori linguistici e professori universitari hanno risposto alla campagna “La scuola è nostra” di Azione Studentesca. Nei giorni scorsi, il movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia ha diffuso un sondaggio in cui si invitano gli alunni a segnalare «professori di sinistra». L’iniziativa è subito finita sotto i riflettori pubblici, scatenando la reazione indignata degli insegnanti e spingendo lo stesso ministero dell’Istruzione ad avviare degli accertamenti.

La risposta della comunità scolastica a FdI

Alla campagna dei giovani militanti di Fratelli d’Italia risponde ora un gruppo di 305 fra docenti, professori e personale Ata, che ha sottoscritto un documento per esprimere solidarietà all’Istituto Livi di Prato, quello dove è stata segnalata l’iniziativa di Azione Studentesca.

«Sentiamo il dovere – si legge nel documento – di ribadire con chiarezza che l’antifascismo non è un’opinione politica, ma un principio fondativo della Repubblica italiana. È il presupposto storico e civile su cui si fondano la Costituzione, la democrazia e il pluralismo stesso delle idee. Metterlo in discussione significa indebolire il quadro comune di valori che rende possibile il confronto democratico».

La denuncia sul «controllo» della scuola pubblica

Il documento denuncia il «contesto più ampio di pressione e controllo sulla scuola pubblica», come dimostrerebbe la cancellazione di iniziative culturali e formative con Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. I firmatari rivendicano quindi il dovere di difendere il rispetto dei principi costituzionali, contro ogni forma di intimidazione o sorveglianza ideologica e ribadiscono «con fermezza e senso di responsabilità, il nostro impegno per un’istruzione pubblica, libera e di massa, inclusiva, antifascista, critica e all’altezza della realtà plurale della società di oggi».

