Il falso video generato con l’AI per deridere un inesistente esponente del PD

Nella clip, il logo del Partito Democratico risulta del tutto scorretto

Circola il video di un uomo, estremamente in sovrappeso, che parla davanti a un pubblico e attacca gli Stati Uniti (definendoli “impero americano”), accusati di voler affamare i popoli in Medio Oriente e nel Nord Europa. Il video viene presentato come l’intervento di un esponente del Partito Democratico, accompagnato da una scritta derisoria: “Il futuro segretario del PD BarbaPD”. Si tratta di una scena generata con l’AI.

Per chi ha fretta

Il video non mostra un vero iscritto o esponente del Partito Democratico.

Il filmato presenta diversi segnali tipici dei contenuti generati con l’Intelligenza Artificiale.

Infatti, il logo del PD è riprodotto in modo errato.

Analisi

Il video viene condiviso come se fosse la prova di una presunta posizione estrema del Partito Democratico. Tuttavia, l’obiettivo pare essere un altro e riguarda il fisico dell’uomo rappresentato.

L’errore dell’AI

Oltre alla brevità del video, e all’assenza di riscontri su un evento del genere, l’elemento più evidente della generazione tramite l’AI è visibile nel logo del PD presente sia nello sfondo che nella maglietta dell’uomo.

Di fatto, il loro non è stato riprodotto correttamente, sostituendo lo storico ulivo con un altro elemento verde non precisato.

Conclusioni

Il video che circola online non mostra un vero iscritto o rappresentante del Partito Democratico. Si tratta di un contenuto generato con l’Intelligenza Artificiale, utilizzato per attribuire al partito posizioni inventate e per alimentare una narrazione denigratoria.

