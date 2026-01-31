Fact-checking
Il falso video generato con l’AI per deridere un inesistente esponente del PD

31 Gennaio 2026 - 04:24 David Puente
Nella clip, il logo del Partito Democratico risulta del tutto scorretto

Circola il video di un uomo, estremamente in sovrappeso, che parla davanti a un pubblico e attacca gli Stati Uniti (definendoli “impero americano”), accusati di voler affamare i popoli in Medio Oriente e nel Nord Europa. Il video viene presentato come l’intervento di un esponente del Partito Democratico, accompagnato da una scritta derisoria: “Il futuro segretario del PD BarbaPD”. Si tratta di una scena generata con l’AI.

Per chi ha fretta

  • Il video non mostra un vero iscritto o esponente del Partito Democratico.
  • Il filmato presenta diversi segnali tipici dei contenuti generati con l’Intelligenza Artificiale.
  • Infatti, il logo del PD è riprodotto in modo errato.

Analisi

Il video viene condiviso come se fosse la prova di una presunta posizione estrema del Partito Democratico. Tuttavia, l’obiettivo pare essere un altro e riguarda il fisico dell’uomo rappresentato.

L’errore dell’AI

Oltre alla brevità del video, e all’assenza di riscontri su un evento del genere, l’elemento più evidente della generazione tramite l’AI è visibile nel logo del PD presente sia nello sfondo che nella maglietta dell’uomo.

Di fatto, il loro non è stato riprodotto correttamente, sostituendo lo storico ulivo con un altro elemento verde non precisato.

Conclusioni

Il video che circola online non mostra un vero iscritto o rappresentante del Partito Democratico. Si tratta di un contenuto generato con l’Intelligenza Artificiale, utilizzato per attribuire al partito posizioni inventate e per alimentare una narrazione denigratoria.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

