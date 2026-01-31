La foto di Alex Pretti mentre lavora per riabilitare i soldati mutilati in Afghanistan è opera dell’AI

L'infermiere non si occupava di fisioterapia

Dopo l’omicidio dell’infermiere Alex Pretti ad opera degli agenti dell’ICE, circola un’immagine che lo ritrarrebbe al lavoro con soldati mutilati in Afghanistan. Secondo i post, la scena dimostrerebbe il suo impegno nella riabilitazione dei veterani di guerra. L’immagine è stata diffusa in particolare su X e Facebook, ma si tratta di una scena generata dall’AI.

Per chi ha fretta

Pretti non si occupava di fisioterapia, mentre risultava specializzato in terapia intensiva.

Come spiegato su X e Facebook il 28 gennaio, la bandiera USA nell’immagine è sbagliata, evidenziando l’errore dell’AI.

Analisi

La presunta foto circola con la seguente descrizione:

AlexPretti, che per la Ministra degli Interni di Trump Kristi Noem era un “terrorista interno pronto a compiere un massacro”, mentre lavora per riabilitare i soldati mutilati in Afghanistan.

La verifica e l’errore dell’AI

Come verificato su X e Facebook il 28 gennaio, l’errore più evidente dell’Intelligenza Artificiale è la riproduzione errata della bandiera americana. Infatti, quella che vediamo presenta 11 strisce, 6 rosse e 5 bianche, mentre quella reale ne ha 13, 7 rosse e 6 bianche.

Conclusioni

L’immagine non rappresenta realmente Alex Pretti. Si tratta di un’immagine generata con l’AI usata impropriamente per raccontare il suo lavoro (che non era quello di fisioterapia).

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.