La falsa commemorazione di Alex Pretti a Times Square

Tutto ha origine da un video generato con l'AI e pubblicato nel 2025

Dopo l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti a Minneapolis, sui social ha iniziato a circolare un’immagine che mostrerebbe il suo volto proiettato su un enorme maxischermo a Times Square. Una scena che, vista la qualità e considerati i riscontri sul posto, risulta falsa.

Per chi ha fretta

Non esiste alcuna commemorazione di Alex Pretti a Times Square.

Un giornalista AFP ha verificato sul posto l’assenza del maxischermo.

L’origine è un montaggio realizzato partendo da un video generato con l’AI e pubblicato nel 2025.

Analisi

L’immagine viene condivisa in segno di rispetto per l’infermiere ucciso dall’ICE:

La verifica sul posto

Un giornalista dell’AFP si è recato fisicamente a Times Square il 26 gennaio 2026, precisamente all’angolo tra la 7th Avenue e West 43rd Street, il punto riconoscibile nell’immagine virale. Le fotografie scattate sul posto mostrano chiaramente che nessun maxischermo con l’immagine di Pretti era presente.

Inoltre, nei giorni precedenti, una forte nevicata aveva colpito la zona orientale degli Stati Uniti e la neve era ben visibile nelle immagini scattate in quei giorni, mentre nelle foto e video con il volto dell’infermiere non c’è alcuna traccia.

L’origine dell’immagine

L’immagine è tratta da un video, pubblicato il 16 agosto 2025 su Instagram, che non raffigurava affatto Pretti. Si tratta, in ogni caso, di una scena generata con l’Intelligenza Artificiale.

Conclusioni

L’immagine che mostrerebbe il volto di Alex Pretti commemorato su un maxischermo di Time Square è falsa e generata con l’Intelligenza Artificiale.

