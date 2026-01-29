Le stragi in Iran sono reali, ma questa foto è stata alterata con l’AI
Mentre le proteste in Iran continuano a causare un alto numero di vittime, sui social circolano immagini sempre più scioccanti per raccontare la repressione del regime. Una di queste mostra una donna davanti a una distesa apparentemente infinita di sacchi neri con i cadaveri dei manifestanti. L’immagine, però, non corrisponde alla realtà.
Per chi ha fretta
- La donna ritratta nella foto esiste, così come le decine di corpi davanti a lei.
- Tuttavia, la foto risulta alterata dall’AI per renderla più sensazionalistica, aumentando il numero dei corpi ed eliminando ogni altra persona presente per rendere la donna protagonista.
- Alcune condivisioni della foto alterata mostrano il watermark di Gemini, l’AI di Google.
Analisi
La fotografia viene condivisa come presunta testimonianza diretta della repressione in Iran.
La foto reale
Attraverso una ricerca inversa, è possibile risalire alla versione originale della fotografia, diffusa dagli attivisti iraniani via Telegram.
La donna ritratta è reale, così come anche i corpi presenti nella scena autentica. Tuttavia, il numero dei sacchi neri è significativamente inferiore rispetto a quello mostrato nella versione virale.
La firma dell’AI tagliata nelle condivisioni
Sempre grazie alla ricerca inversa, riscontriamo alcune condivisioni della foto alterata che presentano il watermark dell’Intelligenza Artificiale Gemini, di Google.
Ciò dimostra che l’inquadratura è, di fatto, stata alterata con l’uso dell’AI, generando decine di sacchi neri oltre a quelli già presenti, aumentando il modo sensazionalistico il numero delle vittime e rimuovendo le altre persone presenti sul posto, concentrandosi solo sulla donna.
Conclusioni
L’immagine oggetto di verifica risulta generata dall’Intelligenza Artificiale, la quale è stata chiamata ad alterare una foto reale che testimonia le stragi compiute dal regime iraniani contro i manifestanti. La manipolazione, di fatto, rischia di compromettere la corretta comprensione dei fatti già estremamente gravi, fornendo inevitabilmente un assist ai negazionisti o sostenitori del regime iraniano.
Un’ulteriore verifica è stata fatta dai colleghi di Factnameh.
