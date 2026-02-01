Va a sciare con gli amici, i sorrisi sui social e poi il malore: il giallo sulla morte di Claudia Luberti in vacanza

La procura dell'Aquila ha disposto il sequestro della salma. Il caso della donna di 36 anni che stava passando un weekend di relax con gli amici ne comprensorio sciistico di Campo Felice. I sospetti sull'esposizione al freddo

L’ultima immagine pubblicata sui social intorno alle 16 di venerdì 30 gennaio la ritraeva felice tra la neve di Campo Felice, sorridente e spensierata. Due ore dopo quello scatto, scrive il Messaggero, Claudia Luberti è morta. La 36enne di Zagarolo, alle porte di Roma, si è accasciata improvvisamente davanti agli amici con cui stava trascorrendo la giornata nel comprensorio sciistico aquilano. Era il momento dell’aperitivo, gli impianti avevano appena chiuso e il gruppo si preparava al rientro quando la giovane donna è stata colta da un malore fatale. L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Le indagini sulla salute della donna e le ipotesi

I carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, compagnia di Avezzano, hanno avviato gli accertamenti ascoltando i numerosi testimoni presenti alla chiusura degli impianti. La Procura dell’Aquila ha disposto il sequestro della salma, trasferita all’obitorio del capoluogo abruzzese, e nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia per stabilire con precisione le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche un possibile ruolo dell’esposizione alle basse temperature. Ma ogni valutazione definitiva sarà rimessa agli esami medico-legali. Ieri sera erano ancora in corso verifiche sullo stato di salute della 36enne.