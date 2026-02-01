Cade dall’ottavo piano e muore a 31 anni, in casa segni di una lite. Giallo a Milano: «Nell’appartamento cinque persone»

Il caso nel quartiere Pioltello di Milano. Il corpo ritrovato nel cortile del palazzo e i dubbi sulle cinque persone dentro l'appartmento della vittima prima della caduta

Un uomo di 31 anni di origini colombiane, senza fissa dimora e con precedenti, è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in via Cimarosa. Il corpo è stato trovato senza vita nel cortile dello stabile. I carabinieri della compagnia locale, dopo i primi rilievi nell’appartamento da cui il 31enne è caduto, hanno individuato segni evidenti di una colluttazione. Un elemento che fa ipotizzare non un suicidio ma un omicidio. Il tonfo dopo la caduta da oltre 25 metri di altezza è avvenuto davanti agli occhi di un vicino che ha dato l’allarme convinto si trattasse di un gesto volontario.

Cinque persone nell’appartamento prima del volo

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tra le 21.30 e le 22 il 31enne sarebbe stato raggiunto nell’appartamento da alcune persone, forse cinque. Proprio in quegli istanti si sarebbe verificata la colluttazione che ha preceduto la caduta mortale. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Stefano Ammendola che dovrà chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto e identificare le persone che si trovavano con la vittima poco prima del decesso.