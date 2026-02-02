Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Attacco hacker a La Sapienza di Roma, siti e sistemi interni bloccati. L’intervento dell’Agenzia per la cybersicurezza: cosa è successo

02 Febbraio 2026 - 15:28 Ugo Milano
Il sito ufficiale dell’Ateneo risulta irraggiungibile. Non sono ancora note le cause precise del disservizio, ma secondo quanto riportato si tratterebbe di un attacco ransomware

È in corso un attacco informatico che, nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, ha interessato l’Università La Sapienza di Roma. Al momento, il sito ufficiale dell’Ateneo risulta irraggiungibile. «In via precauzionale, e per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati, è stato disposto l’immediato blocco dei sistemi di rete», ha comunicato l’Università.

Le cause dell’attacco

Non sono ancora note le cause precise del disservizio, ma secondo quanto riportato si tratterebbe di un attacco ransomware che ha compromesso diversi sistemi e servizi dell’Ateneo. «Attualmente, una task force tecnica è al lavoro per analizzare l’estensione dell’incidente e avviare le procedure di bonifica e ripristino graduale dell’infrastruttura, facendo affidamento anche sui sistemi di backup non coinvolti», si legge nella nota.

Il precedente

Gli esperti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale collaborano con i tecnici dell’università per ripristinare i server. Al momento, non sono disponibili informazioni sulle eventuali ripercussioni su didattica ed esami, né sui tempi necessari per la riattivazione completa dei servizi. Non è la prima volta che l’ateneo viene preso di mira da un attacco informatico. Nel 2011 ci fu un attacco dove vennero presi dati personali di studenti e docenti, tra cui codici fiscali, indirizzi email e numeri di telefono.

