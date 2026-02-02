«È sparito, gli servono farmaci salvavita», le ricerche sul bimbo scomparso con padre e madre: l’allarme dopo i maltrattamenti

Il timore che la famiglia dalla provincia di Varese sia tornata in Marocco. Le violenze del padre biologico, che non lo aveva mai riconisciuto. L'allarme dell'avvocata nominata curatore speciale del bambino

Rischia la vita un bambino di 8 anni, affetto da una grave cardiopatia, sparito dalla provincia di Varese insieme ai genitori dalla fine dello scorso anno. A lanciare l’allarme è l’avvocata Veronica Ligorio, nominata curatrice speciale dal tribunale dei Minori di Milano per tutelare gli interessi del bambino. «Il bambino ha necessità urgente di assumere il farmaco salvavita così come stabilito dai medici dell’ospedale Del Ponte di Varese che lo avevano in cura. È fondamentale che il bambino riprenda immediatamente la terapia», ha dichiarato la legale all’Ansa. Il minore era seguito dai sanitari varesini e aveva effettuato diversi ricoveri nei mesi precedenti alla scomparsa.

La denuncia di maltrattamenti e l’intervento delle autorità

Durante i colloqui in ospedale, il bambino aveva rivelato agli specialisti di subire violenze da parte del padre biologico, che non lo ha mai riconosciuto ufficialmente e viveva in modo discontinuo con lui e la madre. L’ospedale Del Ponte ha immediatamente informato la procura di Busto Arsizio, che ha coinvolto i servizi sociali e il tribunale per i Minorenni di Milano. La situazione è precipitata quando madre e figlio non si sono presentati all’appuntamento del 29 dicembre per la somministrazione del trattamento necessario contro la patologia cardiaca. Da quel momento, entrambi risultano irreperibili insieme al padre.

Le ricerche in corso e il nodo dell’espatrio

Il tribunale ha emesso un’ordinanza urgente per rintracciare il bambino e la madre, e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio stanno conducendo le indagini. C’è il sospetto che la famiglia possa essere rientrata nel paese d’origine. Come spiega l’avvocatessa Ligorio, «il regime giuridico cui era sottoposta la madre del bambino era quello di una limitata responsabilità genitoriale che non prevede, per esempio, il divieto di espatrio». La legale conclude: «Trovare madre e figlio è fondamentale per il benessere del bambino».