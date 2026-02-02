Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ECONOMIA & LAVORODimissioniLavoro e impresa

Dopo le «grandi dimissioni» arriva il job hugging: perché ora gli italiani si tengono stretto il lavoro

02 Febbraio 2026 - 09:50 Bruno Gaetani
embed
job hugging mercato lavoro italia cosa e
job hugging mercato lavoro italia cosa e
Secondo l'ultima analisi di ManpowerGroup, due occupati su tre sono «candidati passivi:»: dicono di non voler cambiare azienda, ma tengono un occhio sul mercato del lavoro

L’epoca delle «grandi dimissioni», ammesso che ci sia mai stata per davvero anche in Italia, è già finita. A prevalere ora è il «job hugging», ossia la tendenza delle persone a stare abbracciate al loro posto di lavoro il più a lungo possibile. La tendenza è stata rilevata dal Global Talent Barometer di ManpowerGroup, secondo cui due occupati su tre dicono di avere in programma la permanenza presso l’attuale datore di lavoro, seppur una quota superiore al 60% dice comunque di monitorare il mercato per eventuali alterantive.

Il caos geopolitico e il ruolo dell’IA

Dietro l’attaccamento degli italiani al proprio posto di lavoro c’è soprattutto il grande senso di incertezza a livello globale, ma anche il timore di non essere in grado di gestire l’ondata di intelligenza artificiale in arrivo. «I tassi di assunzione dei professionisti sono oggi del 20% inferiori ai livelli pre-pandemici», spiega Marcello Albergoni, country manager di LinkedIn Italia, a Repubblica. In Italia, d’altronde, più di sei professionisti su dieci dicono che è più difficile trovare un nuovo lavoro rispetto all’anno scorso. Un mercato reso ancora più ostico e competitivo dal ruolo sempre maggiore che le aziende riservano all’intelligenza artificiale. E infatti, non è un caso che nella top ten delle figure più richieste in Italia, secondo LinkedIn, ci sia l’ingegnere dell’intelligenza artificiale e al secondo posto il direttore IA.

Chi sono i «candidati passivi»

Per quanto sempre più persone sembrano intenzionate a rimanere nell’azienda per cui lavorano, spesso non si esclude del tutto un possibile cambio di impiego. «Si chiamano “candidati passivi“, persone che non cercano attivamente ma se scovate da un’azienda potrebbero rispondere alla chiamata», spiega ancora Albergoni. L’attenzione è rivolta soprattutto ai lavoratori senior, che rischiano di trovarsi senza bussola di fronte alle trasformazioni in atto: «Il nostro modello di sviluppo ha ancora molta strada da fare in Italia, e la formazione è sicuramente un tassello fondamentale».

Foto copertina: Pixabay

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Licenziata dopo 30 anni di lavoro per un detersivo da 3 euro non pagato, i sindacati trascinano Pam in tribunale: «Un’umiliazione»

2.

Guadagna 400 euro in pochi giorni da disoccupata, ma non poteva: perché ora deve restituire 10 mila euro di Naspi

3.

«Vanno retribuiti i 10 minuti del cambio tuta al lavoro»: la sentenza che dà ragione ai dipendenti della Coop

4.

Del Vecchio Jr e l’avventura nell’editoria: «Non cambierò il dna dei miei giornali». E strizza l’occhio a Meloni: «Mi piace la sua Italia»

5.

Bonus mamme lavoratrici 2026, aumenta il contributo. La scadenza del 31 gennaio e le novità: chi può chiederlo

leggi anche
giudice lavoro naspi disoccupazione
ECONOMIA & LAVORO

Guadagna 400 euro in pochi giorni da disoccupata, ma non poteva: perché ora deve restituire 10 mila euro di Naspi

Di Ugo Milano
dipendente pam licenziata detersivo grosseto
ECONOMIA & LAVORO

Licenziata dopo 30 anni di lavoro per un detersivo da 3 euro non pagato, i sindacati trascinano Pam in tribunale: «Un’umiliazione»

Di Ugo Milano
giudice sentenza firenze
ECONOMIA & LAVORO

«Vanno retribuiti i 10 minuti del cambio tuta al lavoro»: la sentenza che dà ragione ai dipendenti della Coop

Di Ygnazia Cigna
leonardo maria del vecchio
ECONOMIA & LAVORO

Del Vecchio Jr e l’avventura nell’editoria: «Non cambierò il dna dei miei giornali». E strizza l’occhio a Meloni: «Mi piace la sua Italia»

Di Bruno Gaetani