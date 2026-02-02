Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Violenze sessuali «a distanza» su minori online: sei indagati a Milano, due finiscono in manette

02 Febbraio 2026 - 11:08 Ugo Milano
pedopornografia online intelligenxza artificiale ai punto di non ritorno
Il materiale è stato sottoposto ad analisi. Si indaga per identificare i minori coinvolti

Un uomo di 47 anni e uno di 31 sono stati arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per «detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico». È il primo risultato di un’inchiesta della procura di Milano, condotta dal centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online della polizia postale, che ha portato all’arresto di sei persone per «violenza sessuale on line ‘a distanza’ ai danni di minori». Un fenomeno noto anche come live distant child abuse.

L’inchiesta dei pm di Milano

Nei giorni scorsi, spiega il procuratore Marcello Viola, «la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, ha concluso una complessa indagine, che ha consentito di identificare e denunciare sei soggetti, sottoposti a indagini per violenza sessuale on line a distanza ai danni di minori». Due degli indagati, rispettivamente di 47 e 31 anni, sono stati arrestati. Per gli altri – di età compresa tra i 47 e i 57 anni, residenti nelle province di Roma, Latina, Brescia e Milano – è stato rinvenuto e sequestrato un importante quantitativo di materiale informatico, che verrà sottoposto ad analisi per ricostruire i fatti di indagine, appurare il coinvolgimento di ulteriori soggetti e identificare i minori coinvolti.

