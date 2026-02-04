Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICAArteGiorgia MeloniLazioVaticano

Rimosso il volto dell’angelo con Giorgia Meloni su ordine del Vaticano: «Ora bisogna ripristinare i tratti originari del viso»

04 Febbraio 2026 - 18:59 Alba Romano
embed
Dopo averlo negato per giorni, il restauratore sembra ammettere le sue reali intenzioni: «Va bene, era Meloni, ma sulla falsa riga del dipinto che c’era prima»

Il volto di Giorgia Meloni apparso nell’affresco della chiesa di San Lorenzo in Lucina è stato rimosso su ordine del Vaticano. E ora il Vicariato, «preso atto che l’opera presentava fisionomie non conformi all’iconografia originale e al contesto sacro», chiede che «si provveda al ripristino dei tratti originari del volto» dell’angelo restaurato. Richiesta che arriva, spiegano, «nell’esclusivo interesse della tutela del luogo di culto e della sua funzione spirituale». Il Vicariato ci tiene inoltre a rinnovare «il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico ecclesiale, sempre attraverso una leale e costante collaborazione con le istituzioni dello Stato preposte alla tutela».

Parla restauratore

«L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano», ha spiegato a Repubblica il restauratore Bruno Valentinetti. Dopo aver negato per giorni che l’angelo ritratto fosse restaurato con il volto della premier, il restauratore ha ammesso quali fossero le sue vere intenzioni: «Va bene, era Meloni, ma sulla falsa riga del dipinto che c’era prima».

Il volto originale dell’angelo prima del restauro

Dopo lo scoppio delle polemiche, la soprintendenza speciale di Roma si era attivata per identificare il volto del dipinto originale della cappella del Crocifisso, realizzato nel 2000. Un architetto, Cino Zucchi, ha pubblicato sui propri profili social una foto che sostiene essere il volto dell’angelo prima dell’ultimo restauro. «È questa la foto originale dell’angelo dipinto nella basilica di San Lorenzo in Lucina», scrive l’architetto sui social. 

L’irritazione del Vaticano

Al di là della politica, l’incredibile somiglianza tra il volto dell’angelo restaurato e Giorgia Meloni ha infastidito anche il Vaticano. «Le immagini d’arte sacra e della tradizione cristiana non possono essere oggetto di utilizzi impropri o strumentalizzazioni, essendo destinate esclusivamente a sostenere la vita liturgica», ha tuonato il cardinale Baldo Reina. A confermare la cancellazione del dipinto è stato oggi monsignor Daniele Micheletti, il parroco di San Lorenzo in Lucina: «Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c’era una processione di persone che venivano per vederlo, non per ascoltare la messa o pregare… non era possibile».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Così Mattarella ha riscritto il decreto sicurezza

2.

Adinolfi, Corona, Cicalone, Soumahoro: l’improbabile corsa al partito di Vannacci

3.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video

4.

Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria: così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputata

5.

Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s

leggi anche
angelo meloni san lorenzo cancellazione
CULTURA & SPETTACOLO

L’angelo con il volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina sarà cancellato

Di Alba Romano
meloni angelo roma
POLITICA

La reazione di Meloni all’angelo con il suo volto nella basilica: il post sui social della premier

Di Ugo Milano
Basilica San Lorenzo in Lucina, angelo col volto di Meloni
ATTUALITÀ

L’imbarazzo in Vaticano per l’angelo con la faccia di Meloni: «Non ci sono precedenti». La versione del parroco e le accuse del Pd: «Come Mussolini»

Di Giovanni Ruggiero
Bruno Valentinetti e l'angelo uguale a Giorgia Meloni
ATTUALITÀ

L’angelo col volto di Meloni, un altro sembra Conte. Parla l’autore: «Lo dite voi». Il passato da candidato e i lavori per Berlusconi – Il video

Di Giulia Norvegno