La reazione di Meloni all’angelo con il suo volto nella basilica: il post sui social della premier

Il commento (divertito) della premier al restauro che sta facendo discutere per la somiglianza con lei

Non ci pensa due volte Giorgia Meloni a commentare l’angelo dell’affresco della Chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma che sta facendo discutere per l’incredibile somiglianza con lei. «No, decisamente non somiglio a un angelo», commenta Meloni in un post su Instagram dove ha postato la foto dell’opera e un emoticon che scoppia a ridere.

Il volto di Meloni dopo il restauro nella basilica

Nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina, sopra il busto di Umberto II di Savoia, un recente restauro sugli angeli della cappella sta facendo discutere perché uno dei volti raffigurati somiglierebbe a Giorgia Meloni e un altro, secondo alcuni, pure a Giuseppe Conte. L’intervento è stato realizzato nel 2025 dal sacrestano e decoratore 83enne Bruno Valentinetti, che rivendica il lavoro sostenendo di aver semplicemente recuperato disegni preesistenti con la tecnica dello scialbo e di aver operato su incarico del parroco, affermando anche che vi fosse autorizzazione della Sovrintendenza. Valentinetti però nega di aver ritratto figure politiche. Intanto, al Vicariato della diocesi di Roma si respira un’atmosfera di grande imbarazzo.