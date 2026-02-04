Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ATTUALITÀCarcereEscortFirenzeOmicidiToscana

Firenze, Vasile Frumuzache prova a evadere dal carcere di Sollicciano. La fuga fallita del killer delle escort con le lenzuola

04 Febbraio 2026 - 22:25 Alba Romano
embed
killer escort
killer escort
Il 5 febbraio si terrà la prima udienza del processo che lo vede imputato per omicidio volontario. I due omicidi compiuti tra Prato e Montecatini

Vasile Frumuzache l’ex guardia giurata rumena di 32 anni che ha confessato gli omicidi delle escort Ana Andrei e Denisa Paun, ha provato a evadere dal carcere di Sollicciano (Firenze) la mattina del 4 febbraio. L’uomo era detenuto da questa estate e ha tentato la fuga a poche ore dal processo a suo carico. Vasile si è calato dalla cella con le lenzuola annodate poi, arrivato all’intercinta, è stato bloccato dagli agenti. Il personale penitenziario gli ha trovato un coltello con cui ha tentato, invano, la fuga.

La fuga a poche ore dall’inizio del processo

Proprio il 5 febbraio Frumuzache deve comparire davanti alla Corte d’Assise di Firenze per la prima udienza del processo che lo vede imputato per omicidio volontario. Era stato trasferito a Sollicciano perché quando era detenuto a Prato un parente di una delle due vittime, Ana Andrei, uccisa a Montecatini, lo aveva aggredito gettandogli dell’olio bollente.

«Bene l’agente che lo ha fermato, ma la struttura di Sollicciano è una groviera»

«Pieno apprezzamento per l’operato dell’agente» che lo ha bloccato, recita un comunicato del delegato nazionale del sindacato Osapp, Canio Colangelo. L’Osapp però denuncia «forti perplessità sulle capacità organizzative e sulla sicurezza della struttura che, anche in questo caso, ha dimostrato di essere una groviera». «Ci si domanda infatti come ha potuto un detenuto che dovrebbe essere super sorvegliato per motivi di sicurezza e anche di incolumità – conclude la nota – rendersi autore di una tale azione».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Svolta nell’inchiesta sui “cecchini del weekend” a Sarajevo: c’è un indagato per omicidio. È un ex autotrasportatore, oggi 80enne

2.

Omicidio di Jlenia Musella, il fratello Giuseppe ha confessato: «L’ho uccisa, ma non volevo. Non mi faceva dormire». La lite per la musica troppo alta

3.

Come funziona il borseggio con il Pos: possibilità remota o leggenda metropolitana?

4.

Caso Epstein. Il mistero dei file su Salvini “scomparsi” dalla ricerca del database

5.

La Cassazione e il divorzio: così cambiano (ancora) le regole dell’assegno

leggi anche
ATTUALITÀ

Medico riempie la moglie di psicofarmaci per spiarle il cellulare e la maltratta: 43enne condannato a Lecce

Di Ugo Milano
cassazione sentenza gelosia
ATTUALITÀ

«La gelosia non è mai un’attenuante», la sentenza della Cassazione sui processi per stalking e lesioni aggravate: «Nemmeno in caso di tradimento»

Di Alba Romano
cacciatori nebrodi
ATTUALITÀ

Svolta per la strage dei cacciatori sui Nebrodi: c’è un indagato. Il giallo del cane chiuso in auto e dei corpi in fila nel bosco: cosa non torna

Di Cecilia Dardana