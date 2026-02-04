Firenze, Vasile Frumuzache prova a evadere dal carcere di Sollicciano. La fuga fallita del killer delle escort con le lenzuola

Il 5 febbraio si terrà la prima udienza del processo che lo vede imputato per omicidio volontario. I due omicidi compiuti tra Prato e Montecatini

Vasile Frumuzache l’ex guardia giurata rumena di 32 anni che ha confessato gli omicidi delle escort Ana Andrei e Denisa Paun, ha provato a evadere dal carcere di Sollicciano (Firenze) la mattina del 4 febbraio. L’uomo era detenuto da questa estate e ha tentato la fuga a poche ore dal processo a suo carico. Vasile si è calato dalla cella con le lenzuola annodate poi, arrivato all’intercinta, è stato bloccato dagli agenti. Il personale penitenziario gli ha trovato un coltello con cui ha tentato, invano, la fuga.

La fuga a poche ore dall’inizio del processo

Proprio il 5 febbraio Frumuzache deve comparire davanti alla Corte d’Assise di Firenze per la prima udienza del processo che lo vede imputato per omicidio volontario. Era stato trasferito a Sollicciano perché quando era detenuto a Prato un parente di una delle due vittime, Ana Andrei, uccisa a Montecatini, lo aveva aggredito gettandogli dell’olio bollente.

«Bene l’agente che lo ha fermato, ma la struttura di Sollicciano è una groviera»

«Pieno apprezzamento per l’operato dell’agente» che lo ha bloccato, recita un comunicato del delegato nazionale del sindacato Osapp, Canio Colangelo. L’Osapp però denuncia «forti perplessità sulle capacità organizzative e sulla sicurezza della struttura che, anche in questo caso, ha dimostrato di essere una groviera». «Ci si domanda infatti come ha potuto un detenuto che dovrebbe essere super sorvegliato per motivi di sicurezza e anche di incolumità – conclude la nota – rendersi autore di una tale azione».