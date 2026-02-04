Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ECONOMIA & LAVOROLavoro e impresa

Cambiano le regole per le trasferte dei dipendenti. I pagamenti con carta, l’uso dell’auto personale, gli scontrini: quali sono le novità

04 Febbraio 2026 - 16:56 Ugo Milano
embed
sciopero 10 gennaio
sciopero 10 gennaio
Le disposizioni, che modificano la gestione dei rimborsi spese dei dipendenti, mirano a ridurre l'uso del contante e rendere i controlli fiscali più efficaci

Arrivano novità per le trasferte di lavoro, dopo che nel 2025 sono entrate in vigore disposizioni che modificano la gestione dei rimborsi spese dei dipendenti. Si punta a ridurre l’uso del contante e rendere i controlli fiscali più efficaci. Le aziende sono chiamate ad aggiornare i regolamenti interni, mentre lavoratori e collaboratori devono prestare maggiore attenzione sia a come pagano durante le trasferte sia a come documentano ogni spesa, così da rendere i rimborsi più trasparenti e facilmente verificabili.

I tipi di rimborso

Le formule di rimborso restano tre, ma con conseguenze differenti sul piano fiscale. Il rimborso forfettario prevede un importo giornaliero fisso, stabilito dall’azienda, che copre le spese senza obbligo di scontrini o ricevute. Quello analitico, invece, rimborsa solo i costi effettivamente sostenuti e documentati, come vitto, alloggio, trasporti e altre voci legate alla trasferta. Esiste poi la modalità mista, che combina una quota fissa con il rimborso di spese specifiche, da documentare. La scelta incide sulla tassazione, perché non tutte le somme restituite al dipendente sono automaticamente esenti.

L’uso dell’auto personale per lavoro

Resta possibile utilizzare l’auto personale per motivi di lavoro, con rimborso chilometrico non tassato entro i limiti delle tabelle Aci. Servono però condizioni precise. Lo spostamento deve essere autorizzato, coerente con l’attività lavorativa e correttamente registrato. Diventa, quindi, essenziale una tracciabilità interna puntuale, con documentazione aziendale ordinata e completa.

La tracciabilità dei pagamenti

La novità più rilevante è la tracciabilità dei pagamenti. Per mantenere i benefici fiscali, le spese di trasferta devono essere sostenute quasi esclusivamente con strumenti elettronici (carte, bonifici, app di pagamento). Il contante non scompare del tutto, ma viene relegato a casi limitati, altrimenti comporta la perdita di benefici fiscali. Di pari passo cresce il peso della documentazione. Scontrini, ricevute e fatture devono essere leggibili e coerenti con la trasferta e deve essere ricostruibile anche la modalità di pagamento.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Elon Musk fonde SpaceX e xAI: «La Terra non basta più, costruiremo data center nello spazio»

2.

Cambiano le regole per le trasferte dei dipendenti. I pagamenti con carta, l’uso dell’auto personale, gli scontrini: quali sono le novità

3.

Il ministero di Adolfo Urso tutti i mesi paga ancora quella ArcelorMittal che ha portato in tribunale chiedendo danni per 7 miliardi di euro – Il video

4.

Care Olimpiadi: i Giochi di Milano-Cortina costeranno più di 6 miliardi di euro. Rush finale per la vendita dei biglietti

5.

Quanto costa un weekend per seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina: prezzi fino a 12.000 euro

leggi anche
prof cieco gita scolastica
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scandicci, il prof cieco ora potrà andare in gita a Dublino, ma farà il consulente: la decisione della scuola

Di Ygnazia Cigna
giudice amante accusa molestie
ATTUALITÀ

Le servono turni diversi per la sua disabilità, ma il datore di lavoro si rifiuta. Dipendente fa ricorso e vince

Di Ugo Milano
decreto governo trasparenza salariale direttiva ue
ECONOMIA & LAVORO

Obbligo di salario negli annunci di lavoro e trasparenza sugli stipendi dei colleghi: il decreto del governo che recepisce la direttiva Ue

Di Ugo Milano
elon musk fusione spacex xai
ECONOMIA & LAVORO

Elon Musk fonde SpaceX e xAI: «La Terra non basta più, costruiremo data center nello spazio»

Di Bruno Gaetani
ECONOMIA & LAVORO

Il ministero di Adolfo Urso tutti i mesi paga ancora quella ArcelorMittal che ha portato in tribunale chiedendo danni per 7 miliardi di euro – Il video

Di Franco Bechis