Il ministero di Adolfo Urso tutti i mesi paga ancora quella ArcelorMittal che ha portato in tribunale chiedendo danni per 7 miliardi di euro – Il video

A sorpresa fra luglio e dicembre 2025 bonificati al colosso indiano dell’acciaio 49,174 milioni di euro a titolo di rimborso per le contestate attività di decontaminazione previste dal contratto di affitto degli impianti. Al ministero deve valere il detto evangelico: «Non sappia la tua sinistra quello che fa la destra»

Il ministero delle Imprese e del made in Italy guidato da Adolfo Urso continua a pagare per Ilva quella stessa ArcelorMIttal contro cui ha chiesto un risarcimento da 5 a 7 miliardi di euro. La sorpresa viene da un documento appena inviato in parlamento, la «Relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055», relativa al secondo semestre del 2025.

Il titolo è in puro burocratese e sembra fatto apposta per fare capire poco o nulla. I tre commissari straordinari di Ilva spa, il professore Alessandro Danovi, il professore Francesco Di Ciommo e la dottoressa Daniela Savi, nominati da Urso alla fine del mese di febbraio 2024, firmano la relazione. Il documento è composto di quattro pagine che contengono l’estratto conto dei pagamenti della gestione commissariale per rimborsare l’attività di decontaminazione dei siti industriali dell’Ilva.

I bonifici fatti al colosso indiano cui lo Stato italiano chiede 7 miliardi di danni

Fra il primo luglio del 2025 e il 24 dicembre scorso la gestione commissariale dell’Ilva spa ha bonificato a più riprese ad ArcelorMittal un totale di 49.174.987 euro «per attività di decontaminazione come da procedura ex art. 20.4 del contratto di affitto». Il colosso dell’acciaio mondiale posseduto dalla famiglia indiana Mittal ha gestito in Italia negli ultimi anni gli impianti dell’Ilva dati in affitto in una nuova società, Acciaierie d’Italia spa. Gli indiani avevano il 62% del capitale e l’amministrattrice delegata, l’italiana Lucia Morselli.

Nel capitale era entrata con il 38% anche la finanziaria pubblica Invitalia, che aveva indicato Franco Bernabè per la presidenza della società. I rapporti fra ArcelorMittal e lo Stato italiano ben presto si sono guastati, e fra fine febbraio e inizio marzo 2024 il ministero delle Imprese ha ammesso Acciaierie d’Italia di amministrazione straordinaria. Urso ha nominato commissari straordinari l’ingegnere Giancarlo Quaranta, il professore Giovanni Fiori e il professore Davide Tabarelli.

La causa al tribunale di Milano e l’arbitrato internazionale in cui gli indiani chiedono 1,8 miliardi

Lo stabilimento Ilva visto dai tetti del quartiere Tamburi, 19 settembre 2013. ANSA / CIRO FUSCO

Ad ottobre 2025 Urso aveva risposto a una interrogazione in Senato sulla situazione di Acciaierie d’Italia accusando ArcelorMittal di avere provocato danni con la sua gestione quantificati in almeno 4 miliardi di euro. Il ministro delle Imprese aveva anche preannunciato una azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori dei soci indiani.

A metà gennaio i legali della gestione commissariale di Acciaierie d’Italia hanno depositato al tribunale di Milano una richiesta di risarcimento al gruppo indiano fino a 7 miliardi di euro. Anche Ilva spa in amministrazione straordinaria, che resta proprietaria degli impianti affittati, ha chiesto un risarcimento di 947,4 milioni di euro. ArcelorMittal invece ha avviato nel giugno 2025 un arbitrato internazionale contro la Repubblica italiana chiedendo un risarcimento di 1,8 miliardi di euro per il presunto esproprio del loro investimento nella ex Ilva.

Al ministero vale il detto evangelico: «Non sappia la tua sinistra quello che fa la destra»

Nessuno però ha sospeso la procedura di rimborsi per decontaminazione che continuano ogni mese ad essere bonificati al gruppo indiano. Il ministro Urso ha autorizzato sia il maxi risarcimento danni da parte di una gestione commissariale che i regolari pagamenti ad ArcelorMittal effettuati da un’altra gestione commissariale per la decontaminazione dei siti industriali ex Ilva, che è fra i tanti elementi contestati nella causa. Al ministero evidentemente vale la regola evangelica: «Non sappia la tua sinistra quello che fa la destra» (Vangelo secondo Matteo, 6:3-4)