Operatrice di un asilo lancia una scarpa a una bimba autistica di 5 anni. La madre: «Per giorni non ho potuto visionare i filmati» – Il video

Il caso nella contea di Los Angeles. L'operatrice e due dipendenti, presenti al momento del fatto, sono state licenziate. Ma per la mamma della piccola, inizialmente, è stato difficile ottenere chiarezza

Una operatrice di un asilo di Inglewood, Los Angeles, è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza mentre si toglieva una scarpa e la lanciava contro una bambina di 5 anni, affetta da autismo, mentre gli altri dipendenti sembrano ridere. Immagini agghiaccianti, che stanno facendo il giro delle tv americane. L’assistente e le altre due dipendenti presenti al momento dell’episodio sono state licenziate, ma per la madre della piccola non è stato facile ottenere giustizia.

«Non mi è stata permessa la visione dei filmati per due settimane»

L’episodio risale allo scorso 16 gennaio. La bambina, una volta a casa, ha raccontato l’episodio in famiglia. Inizialmente dalla struttura, ovvero il Destiny Development Center della contea di Los Angeles, si era minimizzato, parlando di un banale incidente. Alla madre della piccola, che ha chiesto spiegazioni al personale, non le sarebbe stato permesso la visione dei filmati di video sorveglianza per ben due settimane. Poi l’epilogo, con la direttrice che ha preso le distanze dalle sue dipendenti, anche perché i video non lasciano spazio ad altre interpretazioni. «Sono tre anni che sto con queste persone. Pensavo davvero che la mia bambina fosse al sicuro con loro», ha dichiarato la mamma della bambina alla tv locale KTLA. La zia della piccola, Kira Townsend, è rimasta perplessa dall’assenza di intervento da parte delle altre educatrici. «Come fai a vedere un bambino abusato e non intervenire? Come fai a non parlare? Il video mi mostra la loro reazione mi mostra che erano a loro agio in quello che hanno fatto», ha dichiarato.