Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ESTERICorte europea dei diritti dell'uomoFranciaSanità

In Francia è legittimo interrompere le cure nonostante il biotestamento: «Prevale la scelta medica». La sentenza della Cedu

05 Febbraio 2026 - 12:32 Anna Clarissa Mendi
embed
giudice lavoro naspi disoccupazione
giudice lavoro naspi disoccupazione
La Corte europea per i diritti dell'uomo si è pronunciata su un ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un uomo che, nel proprio biotestamento, si era dichiarato contrario alla sospensione dei supporti alle funzioni vitali: «Il diritto alla vita non è stato violato»

Le decisioni dei medici sull’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale possono prevalere sulla volontà del paziente. Lo ha stabilito la Corte europea per i diritti dell’uomo, pronunciandosi su un ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un uomo che, nel proprio biotestamento, si era dichiarato contrario alla sospensione dei supporti alle funzioni vitali. Il malato è poi deceduto nel 2022 in seguito allo stop dei trattamenti, autorizzata dal Consiglio di Stato francese. La sentenza della Corte europea dei diritti umani costituisce un precedente rilevante per tutti gli Stati aderenti al Consiglio d’Europa nei casi analoghi, in cui la normativa nazionale che disciplina la materia risulti equiparabile.

Il ricorso dei familiari

A presentare ricorso a Strasburgo sono state la moglie e le due sorelle di un uomo che il 18 maggio 2022 era stato investito dal furgone sul quale stava effettuando delle riparazioni. Al suo arrivo in ospedale, i medici avevano riscontrato l’assenza di riflessi del tronco cerebrale e di attività cerebrale, oltre a gravi lesioni anossiche. I familiari sostengono che, alla luce delle volontà anticipate espresse dall’uomo – che in una simile situazione aveva chiesto di essere mantenuto in vita – la Francia abbia violato il suo diritto alla vita quando il Consiglio di Stato ha autorizzato i medici a sospendere i trattamenti.

La decisione che ha portato al decesso dell’uomo, avvenuto il 16 dicembre 2022, rientra tuttavia nei casi previsti dalla legge francese, che consente ai medici di disattendere le direttive anticipate del paziente qualora risultino «manifestamente inappropriate». Secondo le ricorrenti, questa possibilità attribuirebbe alle autorità statali un margine di discrezionalità eccessivo, con il conseguente rischio di arbitrarietà.

La decisione della Cedu

Ma la Cedu non è dello stesso avviso, e afferma che «la scelta operata dal legislatore francese rientra nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati per decidere i criteri da prendere in considerazione, ma anche il modo di ponderarli al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco». I giudici hanno stabilito che il «quadro legislativo della Francia è compatibile con i requisiti dell’articolo 2» della Convenzione europea dei diritti umani, «che protegge il diritto alla vita, anche per quanto riguarda la facoltà dei medici di non seguire le direttive anticipate del paziente».

La Corte evidenzia inoltre che il processo decisionale dei dottori, che è stato collegiale, ha tenuto conto non solo delle volontà espresse dall’uomo ma anche delle opinioni espresse dai familiari, e che quindi anch’esso ha rispettato i requisiti dell’articolo 2. Infine la Cedu giunge alla stessa conclusione anche per quanto riguarda le decisioni dei tribunali francesi sul caso. 

Articoli di ESTERI più letti
1.

Le 89 citazioni di Salvini negli Epstein Files: «È seduto sulle mie ginocchia ma non lo sa»

2.

Libia, ucciso il figlio di Muammar Gheddafi: chi era Saif al-Islam

3.

Usa, pubblicate le foto inedite di Epstein morto in carcere: i tentativi di rianimazione, il cappio e le scansioni del collo – Le immagini

4.

Bill Gates si dice «pentito» per l’amicizia con Epstein ma nega ogni accusa: «Mai incontrato donne». L’ex moglie Melinda: «Che tristezza»

5.

Il Washington Post licenzia in tronco l’inviata di guerra mentre è in Ucraina: «Cacciata in piena zona di guerra, sono devastata»

leggi anche
POLITICA

Lodo Mondadori, bocciato il ricorso di Berlusconi e Fininvest alla Corte europea dei diritti dell’uomo: «Rispettato il diritto all’equo processo»

Di Ugo Milano
valentina scuderoni
ATTUALITÀ

La storia di Valentina Scuderoni, abusata dall’ex e ignorata dai giudici italiani

Di Ugo Milano
cedu
ESTERI

Sadomaso e consenso, la Francia davanti alla Corte europea: il «sì» non basta, in gioco la definizione di stupro

Di Ugo Milano
carcere-boss-41-bis
ATTUALITÀ

La Cedu condanna l’Italia per aver violato i diritti di un giovane detenuto malato: «Trattamenti inumani e degradanti»

Di Anna Clarissa Mendi
cedu italia condanna terra fuochi tutela cittadini segreto stato
ATTUALITÀ

Terra dei Fuochi, la Cedu condanna l’Italia: «Non ha tutelato la vita dei cittadini»

Di Alba Romano