Sarzana, gli ufficiali giudiziari si presentano per lo sfratto. Lui si uccide accoltellandosi al ventre

05 Febbraio 2026 - 23:45 Alba Romano
L'uomo, alla vista degli ufficiali giudiziari, ha agito togliendosi la vita. Da tempo aveva manifestato sofferenza psicologica

Un uomo di 64 anni si è ucciso davanti agli ufficiali giudiziari che erano arrivati a casa, nel centro storico di Sarzana, a La Spezia, per eseguire lo sfratto. Per l’esecuzione non era stata chiesta la presenza delle forze dell’ordine, anche se Claudio, riporta Repubblica, aveva più volte manifestato sofferenza psicologica.

Da mesi sarebbe risultato moroso, così i proprietari avevano avviato l’iter per richiedere lo sfratto. Ma davanti agli ufficiali l’uomo si è barricato in casa e si ucciso colpendosi con un coltello l’addome più volte. Sul posto sono stati inviati subito polizia e personale del 118. Purttropo però, a causa delle ferite riportate, l’uomo è morto nel giro di pochi minuti.

Paita: «Sbigottiti, un dramma della solitudine»

«Si resta sbigottiti di fronte alla tragedia di Sarzana – ha dichiarato la senatrice spezzina di Italia Viva Raffaella Paita in una nota -. Un dramma della solitudine, della casa, della fragilità, del disagio sociale. Vicende che tolgono il fiato e cui, purtroppo, assistiamo sempre più spesso. Il governo aveva annunciato un piano casa che come sempre è caduto nel vuoto».

(Foto di Ingo Doerrie su Unsplash)

