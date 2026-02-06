Giuli inaugura mostre su Pompei e Palladio a Pechino: "Bene collaborazione culturale con la Cina" – Il video

(Agenzia Vista) Pechino, 04 febbraio 2026 "Sono molto contento sia del fatto che la Cina stia mostrando una grande vitalità dal punto di vista delle arti giovanili contemporanee, sia del fatto che abbiamo tutti gli strumenti e i luoghi per incoraggiare mostre comuni e far conoscere gli artisti contemporanei cinesi in Italia, che già sono abbastanza conosciuti e dar loro la giusta importanza e il giusto valore. Il Ministero della Cultura tiene molto all'amicizia con la Cina, così come io so quanto il mio Presidente del Consiglio e il mio Presidente della Repubblica sanno quanto il Ministero della Cultura debba impegnarsi per i nostri ottimi rapporti culturali bilaterali" così il Ministro della Cultura Giuli, a margine dell'inaugurazione delle mostre su Pompei e su Palladio al Museo Nazionale della Cina a Pechino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev