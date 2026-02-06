Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Milano-Cortina 2026 il direttore artistico Balich a Tg Poste: Mondo ci guarda, puntiamo sull'umanità – Il video

06 Febbraio 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 06 febbraio 2026 "Fare il direttore creativo di una cerimonia olimpica è la cosa più bella ed esilarante che ci sia. Nonostante notti insonni, fatica , adrenalina, ansia, responsabilità e opinioni di tutti, è lavoro meraviglioso. Senti che tutto il pianeta ci guarda, guarda quello che abbiamo pensato con il nostro grande team creativo e sarà una bellezza poterlo raccontare al mondo. E saremo felici di poterlo vedere tra poche ore. Abbiamo pensato che nel 2026 ci fosse bisogno di un'iniezione di generosa umanità. Umilmente raccontiamo l'umanità e le grandi emozioni che l'uomo può produrre, a partire dagli atleti che sono la vera anima delle Olimpiadi. Spero che dopo la cerimonia la gente si senta orgogliosa di essere italiana" così Marco Balich, direttore artistico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intervistato dal Tg Poste. Courtesy: Tg Poste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

