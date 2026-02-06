Poste Italiane: oltre 150 mila richieste di rilascio e rinnovo del passaporto – Il video

(Agenzia vista) Roma, 5 febbraio Oltre 150.000 sono le richieste per il rilascio e rinnovo dei passaporti presso Poste Italiane, confermando come il servizio sia un punto di riferimento per i cittadini. Circa 40.000 domande sono state presentate negli oltre 400 uffici postali delle grandi città, mentre oltre 111.000 negli uffici dei piccoli comuni coinvolti dal progetto Polis, con il 79% dei cittadini che ha scelto la consegna a domicilio. Il progetto Polis, in continua espansione, mira a portare i servizi digitali della pubblica amministrazione in 7.000 uffici postali nei centri con meno di 15.000 abitanti e prevede anche spazi di co-working con oltre 200 interventi avviati e 160 già conclusi. Courtesy: Poste italiane Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev