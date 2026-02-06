Tentato femminicidio a Roma, in arresto un 45enne

La compagna è stata picchiata e accoltellata

Ieri sera, poco prima delle 18, in via Maggi, a Roma una donna di 50 anni è stata trovata ferita in casa e trasportata dal 118 in codice rosso presso l’ospedale San Giovanni. La donna ha una prognosi di 40 giorni per fratture multiple al volto e ferite lacero contuse da arma bianca. Dalle indagini è emerso che poco prima il compagno della donna, romano anche lui, di 54 anni, in stato di ebbrezza alcolica, al culmine di una lite, l’aveva colpita con pugni al volto e con un coltello per poi allontanarsi.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato dai militari per tentato omicidio, presso il pronto soccorso dello stesso ospedale ove era stato trasportato da ambulanza del 118, chiamata da lui stesso per un malore dovuto all’abuso di alcol. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di Roma. Hanno rinvenuto il coltello e vari oggetti utilizzati dall’autore per cagionare le lesioni alla donna, che sono stati sequestrati, insieme ai vestiti dell’indagato sporchi di sangue. L’uomo sarà condotto dopo le dimissioni presso la casa circondariale Roma Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida.