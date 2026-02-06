Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Scontri Torino, Magi (+Europa): "Meloni va avanti a propaganda, cerca scuse per pacchetto sicurezza" – Il video

06 Febbraio 2026 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2026 "Questo è un Governo che si regge molto sulla propaganda. Mi spaventa questo gioco, lo trovo irresponsabile farlo su temi delicati come l'ordine pubblico. I fatti di Torino sono gravi: chi ha agito violentemente ha commesso un atto contro la democrazia. La risposta non può essere una restrizione degli spazi democratici. Meloni è una furbacchiona: usa questi fatti per ridare slancio a un provvedimento che aveva già deciso di prendere. Un provvedimento che semplicemente creerà maggiore conflittualità e contrasti nel confronto democratico" così il deputato Riccardo Magi di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

