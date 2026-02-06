Scontri a Torino, Magi (+Europa): Terrorizzati dall’uso delle norme speciali richieste dal Ministro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “Ministro, le piace tanto ridere. Rida di questo. Ma, insomma, Presidente, noi abbiamo un Ministro che viene qui a ridere in faccia alle opposizioni. Ma le sembra un modo adeguato di affrontare un argomento così delicato nel momento in cui si chiede collaborazione alle opposizioni? Allora, la questione è questa, nel momento in cui lei, come ha fatto ieri in un'intervista a tutta pagina sul quotidiano della città di cui stiamo parlando, dice che i cosiddetti manifestanti pacifici, cosiddetti manifestanti pacifici, 20.000 persone, sono complici dei violenti, beh, noi siamo terrorizzati dall'idea dell'uso che lei vorrà fare di quelle norme speciali che chiede di introdurre. Perché evidentemente le vorrà usare erga omnes, il fermo preventivo, lei già ha gli strumenti per intervenire, non ne ha avuto la capacità” così il deputato Magi alla Camera. Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev