Bad Bunny pronto per l’Halftime Show del Super Bowl. Trump: «Terribile». Le squadre, gli artisti e dove vedere il Big Game americano

Tutto pronto per il Super Bowl. La 60esima edizione del Big Game americano si gioca nella notte tra domenica 8 febbraio e lunedì 9. A sfidarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, abituale casa dei San Francisco 49ers. Si parte alle 00:30 orario italiano, le 17.30 negli Usa. L’evento sarà visibile, in diretta, in chiaro su Italia 1 e su DAZN. Come da tradizione, però, la finale del campionato NFL (National Football League) non sarà soltanto un evento sportivo ma anche uno spettacolo, specchio del clima politico e culturale degli Stati Uniti.

Gli artisti e l’assenza di Trump

A rendere l’atmosfera ancora più carica contribuisce la scelta di Bad Bunny per lo spettacolo dell’half time, il concerto di metà partita. L’artista portoricano, reduce dalla vittoria del Grammy Award come miglior album, è noto per le sue posizioni critiche nei confronti delle politiche anti-immigrazione del presidente Usa Donald Trump. Una presenza che, secondo indiscrezioni, avrebbe irritato il leader repubblicano. «Voglio solo che la gente si diverta, farò ballare tutti. Sarà un’enorme festa e voglio portare sul palco la mia cultura», ha detto il cantante alla vigilia promettendo uno show molto latino.

Trump, che lo scorso anno era stato il primo presidente in carica a presenziare a un Super Bowl a New Orleans, ha annunciato che questa volta non sarà sugli spalti, definendo la scelta degli artisti per lo spettacolo musicale una «decisione orribile». Insieme alla rock band Green Day, anch’essa apertamente critica nei suoi confronti, Bad Bunny dovrebbe diventare il primo artista a esibirsi esclusivamente in spagnolo. L’inno nazionale statunitense (The Star-Spangled Banner) verrà invece cantato da Charlie Puth, mentre a esibirsi con l’inno patriottico America the Beautiful è Brandi Carlile.

Il fronte sportivo

Sul fronte sportivo, i Seattle Seahawks partono leggermente favoriti grazie alla solidità della loro difesa, mentre i New England Patriots inseguono il settimo titolo della loro storia, che rappresenterebbe un nuovo record. Secondo le stime riportate dall’Afp, saranno oltre 120 milioni gli americani pronti a sintonizzarsi, confermando il Super Bowl come uno degli eventi televisivi più seguiti al mondo.

I biglietti sempre più cari

Il costo dei biglietti – scrive Cnn – per la 60esima edizione del Super Bowl è lievitato rispetto allo scorso anno. Secondo quanto riferisce Usa Today, il ticket della fascia più economica è aumentato di circa mille dollari. Il prezzo minimo da pagare per assistere alla finale è di 6.652 dollari, 1.072 dollari in più rispetto all’edizione del 2025. Cifre proibitive per i biglietti Vip, che arrivano a costare 90mila dollari.

Foto copertin: ANSA/CHRIS TORRES | Il cantante portoricano Bad Bunny, 7 febbraio 2026