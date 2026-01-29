“Batman” contro l’ICE, il singolare intervento al consiglio comunale di Santa Clara – Il video

La scena si è svolta il 27 gennaio e non è nota l'identità dell'uomo mascherato

Mentre in Italia monta la polemica per la presenza dell’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina, negli Stati Uniti la contestazione contro l’agenzia federale prende forme sempre più fantasiose e singolari. A Santa Clara, in California, un uomo travestito da Batman ha attaccato duramente il consiglio comunale, accusando le autorità locali di non aver fatto abbastanza per limitare il coinvolgimento dell’Immigration and Customs Enforcement in vista del Super Bowl.

La scena si è svolta il 27 gennaio 2026* durante la riunione pubblica del City Council di Santa Clara, trasmessa in live streaming sul canale Youtube istituzionale.

La denuncia e gli attacchi ai consiglieri di Santa Clara

Non è nota l’identità dell’uomo, annunciato semplicemente come “Batman”. Con il volto coperto e un vistoso mantello, è intervenuto per denunciare la cooperazione della città con l’ICE, prevista nell’ambito delle misure di sicurezza del Super Bowl 60, in programma a febbraio al Levi’s Stadium.

Durante l’intervento, iniziato con un aggressivo e vistoso “What a fuck are you doing here?“, l’uomo ha accusato i vertici comunali di aver permesso al governo federale di “camminare sopra la città”, mettendo a rischio i residenti, definendo i consiglieri “codardi” e “traditori” se non avessero agito contro la collaborazione con l’ICE.

*L’articolo è stato aggiornato correggendo la data dell’intervento. Non il 28 gennaio 2026, come indicato su Youtube, ma il 27 gennaio 2026 come riportato nella descrizione. Non avevamo tenuto conto del fuso orario.