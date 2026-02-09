L’half time del Super Bowl non è piaciuto a Trump: «Uno schiaffo all’America»

Il presidente arrabbiato per Bad Bunny. Lo striscione: «L'unica cosa più forte dell'odio è l'amore»

I Seahaws di Seattle vincono il Super Bowl LX 29 a 13. Ma il portoricano Bad Bunny ha portato al Levi’s Stadium di Santa Clara in California la sua casita rosa e un un messaggio di unità: «Assieme siamo l’America, l’unica cosa più potente dell’odio è l’amore». Facendo arrabbiare per l’ennesima volta Donald Trump: «È stato lo show più brutto di sempre, uno schiaffo in faccia all’America. Nessuno capisce una parola e il ballo è disgustoso soprattutto per i bambini», ha scritto su Truth. Trump non è andato al Super Bowl per “per la lontananza” dalla West Coast ma anche per la scelta della Nfl di assegnare l’half time a un cittadino americano che canta solo in spagnolo.

Il Super Bowl

«Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Non ha alcun senso, è un affronto alla grandezza dell’America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza», ha detto Trump. «Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini che lo guardano in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo», ha aggiunto il presidente americano. «Questo ‘spettacolo’ è solo uno schiaffo in faccia al nostro Paese, che ogni giorno stabilisce nuovi standard e record, compresi i migliori risultati di sempre per la borsa e i fondi pensione. Non c’è nulla di stimolante in questo disastro di spettacolo e, vedrete, riceverà ottime recensioni dai media delle fake news, perché non hanno la minima idea di cosa stia succedendo nel mondo reale», ha aggiunto il tycoon.

Cosa ha fatto arrabbiare Trump

Durante lo spettacolo Bad Bunny ha ricreato allo stadio un villaggio popolato da star come Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B e Jessica Alba. Hanno partrecipato anche i clienti di una taqueria di Los Angeles e uno degli ultimi social club portoricani di New York. C’era anche un bambino a cui l’ex cassiere di supermercato Benito Antonio Martínez Ocasio ha regalato il grammofono d’oro dei Grammy: a molti ha evocato il piccolo Liam Ramos, deportato dal Minnesota al Texas, un dramma che nelle scorse settimane ha commosso mezza America. Una coppia ha anche celebrato il suo matrimonio in diretta.

L’Half time in spagnolo

Bad Bunny ha suggellato l’half time elencando i nomi di tutte le nazioni del Nord e Sud America e chiuso con un “God Bless America”. L’half time in spagnolo ha rivelato l’interesse della Nfl ad allargare l’audience oltre ai confini Usa. Il cantante portoricano alla sua prima performance negli Usa dopo aver disertato gli stadi americani per non esporre i fan alle minacce degli Ice, ha salutato le molte nazioni di lingua spagnola da cui persone sono immigrate negli Stati Uniti, insieme agli stessi Stati Uniti, davanti a uno striscione con le parole: «L’unica cosa più forte dell’odio è l’amore».