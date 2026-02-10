Minenna sostituisce la foto con Mattarella e aggiunge quella con Papa Leone XIV

Anche la foto con il pontefice è stata oggetto di accuse, ma anche in quel caso è solo una modifica estetica (o di privacy)

Dopo la pubblicazione degli articoli de Il Foglio e di Open, Marcello Minenna ha aggiornato il suo sito personale sostituendo la foto alterata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con quella dove entrambi indossano la mascherina. Ma non è l’unico scatto finito sotto osservazione. Infatti, anche una foto con Papa Leone XIV, citata dal Corriere della Sera, è stata messa in forte dubbio.

La foto con Mattarella e le mascherine

La fotografia che ritraeva Minenna e Mattarella senza mascherina, nonostante l’incontro fosse avvenuto effettivamente il 9 settembre 2020 e in piena pandemia, non è più presente nella photogallery del sito dell’assessore calabrese.

Al suo posto compare ora uno scatto in cui entrambi indossano correttamente la mascherina, coerente con le immagini ufficiali diffuse all’epoca dal Quirinale e dall’Agenzia delle Dogane.

Secondo i metadati presenti nel file “Minenna-Mattarella-mascherine-2019.jpg“, questa è stata modificata in data 10 febbraio 2026.

Rimangono i riferimenti ad Adobe Firefly.

Il caso della foto con Papa Leone XIV

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe stata un’altra immagine da monitorare, ovvero quella che mostrava Minenna mentre consegna il suo libro a Papa Leone XIV. Secondo una prima versione della testata, sarebbe stata fatta con l’AI.

Diversamente dal caso della foto con il Presidente della Repubblica, i metadati non indicano un’alterazione tramite l’uso dell’AI di Adobe. Al contrario, riportano le informazioni relative al Vatican Media e al fotografo Simone Risoluti.

La foto risultava dunque originale? Non presentava la firma di Adobe Firefly, ma quella di Gemini. Infatti, interrogando il tool fornito da Google per identificare le immagini alterate o generate dalla propria Intelligenza Artificiale, lo scatto risulta modificato e presenta i watermark di SynthID:

Google SynthID Watermark: Yes, the image contains the invisible Google SynthID watermark. The tool detected that all or part of this content was generated or edited with Google AI.

Nella galleria fotografica del sito di Minenna compare anche la foto con Papa Leone XIV (precedentemente assente), ma sullo sfondo si riscontrano diverse persone con il volto sfocato.

Analizzando l’immagine con SynthID, non si riscontrano watermark:

To answer your question, this image does not contain the Google SynthID digital watermark, which would indicate it was created using Google’s AI tools.

Anche in questo caso, come quello delle mascherine, ci troviamo davanti a una modifica estetica e non di generazione di un evento mai avvenuto. Modifiche che, tuttavia, rischiano di generare un ambiente di dubbio e sfiducia, oltre che di accuse.

L’oscuramento dei volti, in questo caso, concorda con la modifica del disclaimer presente nel footer del sito: “Alcune immagini sono state modificate per esigenze di uniformità grafica e privacy”.