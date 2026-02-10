Questa foto di Minenna con Mattarella è stata alterata – L’analisi

La modifica potrebbe essere stata effettuata per rimuovere le mascherine indossate da entrambi durante l’incontro al Quirinale del 2020

Una foto pubblicata sul sito personale di Marcello Minenna, ex dg delle Dogane e assessore della giunta Occhiuto in Calabria, lo mostra insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Entrambi vengono ripresi in una delle stanze del Quirinale, mentre Minenna consegna una copia del suo libro “La moneta incompiuta”. Un’immagine che non è passata inosservata, segnalata da Luciano Capone per Il Foglio, e che analizzeremo in questo articolo.

Per chi ha fretta

L’immagine alterata è presente nella galleria fotografica del sito di Marcello Minenna.

L’immagine risulta caricata nel sito nel febbraio 2025.

I metadati dell’immagine compare l’uso di Adobe Firefly, lo strumento di AI generativa di Adobe.

L’immagine è molto simile a quella pubblicata sui canali social dell’Agenzia delle Dogane nel settembre 2020, in pieno periodo pandemico.

L’alterazione potrebbe riguardare la rimozione delle mascherine indossate all’epoca da Minenna e Mattarella.

Il disclaimer sul sito di Minenna è stato modificato, probabilmente a seguito della pubblicazione dell’articolo de Il Foglio.

Analisi

L’immagine, nominata “Mattarella-Minenna-1.jpg”, è presente nella sezione “photogallery” del sito ufficiale di Marcello Minenna (archiviata qui).

Il file risulta caricato nel febbraio 2025, come indicato dall’url generato da WordPress (http://wp-content/uploads/2025/02/).

I metadati e l’Intelligenza Artificiale

Scaricando il file, dai metadati emergono informazioni tecniche rilevanti, come la data di ultima modifica (il 10 febbraio 2025) e il software utilizzato, ovvero Adobe Photoshop 26.1.

Proseguendo la lettura dei metadati, tra le azioni di modifica troviamo l’uso di Adobe Firefly, il sistema di Intelligenza Artificiale generativa integrato in Photoshop.

Nei metadati compare anche lo standard C2PA, utile a tracciare i contenuti digitali generati dall’AI, così come il richiamo alla classificazione IPTC, accessibile online attraverso il link fornito nei metadati alla voce “actions_digital_source_type”, dove leggiamo un chiaro ed evidente “Edited using Generative AI”.

Le foto reali e i particolari

L’immagine risulta molto simile alle fotografie scattate durante l’incontro ufficiale tenutosi presso il Quirinale il 9 settembre 2020, pubblicate nei canali social dell’Agenzia delle Dogane. Diversamente dall’immagine pubblicata sul sito di Minenna, entrambi portano le mascherine.

Molti sono gli elementi presenti in entrambe le immagini, come ad esempio gli stessi vestiti e le stesse cravatte. Anche il libro è presente, posto nel tavolino poco dietro di loro.

Come riporta Capone, durante l’incontro, Minenna regalò al presidente Mattarella una copia del suo libro “La moneta incompiuta”. La foto della consegna potrebbe effettivamente esistere, per poi venire modificata nel 2025 per rimuovere le mascherine.

La modifica del disclaimer nel sito

Come segnalato da Luciano Capone su X, nel sito di Minenna è comparso il seguente disclaimer nel footer (archiviato qui):

Ogni opinione espressa nei contenuti di questo sito web è solo mia.

Il reposting di articoli non ne implica l’approvazione.

I loghi sono utilizzati esclusivamente a fini descrittivi e informativi, per rappresentare attività effettivamente svolte dall’autore.

Tali loghi restano di proprietà dei rispettivi titolari e il loro utilizzo non implica alcuna affiliazione, approvazione o endorsement da parte degli stessi.

Alcune immagini sono state modificate per esigenze di uniformità grafica e privacy.

Nel salvataggio effettuato su WebArchive, in data 9 febbraio 2026, il testo aggiunto risulta effettivamente assente: