La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu: «Parole oltraggiose contro Israele»

11 Febbraio 2026 - 17:01 Ygnazia Cigna
Le parole di Albanese, secondo il ministro degli Esteri francese, «prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione»

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. «La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione», ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, all’Assemblea Nazionale di Parigi. Il ministro ha chiarito che la Francia chiederà le dimissioni della relatrice speciale in data 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell’Onu.

Le parole di Albanese finite nel mirino

Il ministro francese fa riferimento alle dichiarazioni pronunciate da Albanese sabato scorso durante l’Al Jazeera Forum. Intervenuta in videocollegamento, Albanese aveva affermato che Israele «è il nemico comune dell’umanità», denunciando inoltre la prosecuzione delle vendite di armi verso il Paese e l’inerzia della comunità internazionale rispetto alla situazione in Medio Oriente. Nell’evento a Doha, dedicato proprio al Medio Oriente, tra i partecipanti c’erano anche il ministro degli Esteri iraniano Araghchi e Khaled Meshal, capo di Hamas all’estero, seppur in un panel diverso.

La lettera dei deputati

Anche a Parigi era emersa indignazione. Per Yonathan Arfi, del Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche francesi, «la Francia e l’Europa devono esigere che Francesca Albanese venga rimossa dal suo incarico all’Onu». Oggi, dalle parole si è quasi passati ai fatti. Inoltre, ieri, in una lettera aperta, una quarantina di deputati vicini a Macron avevano sollecitato il ministro degli Esteri francese a chiedere le dimissioni di Albanese proprio a causa delle sue dichiarazioni su Israele pronunciate il 7 febbraio al forum di Al-Jazeera. Tra i firmatari figurano parlamentari come Constance Le Grip, Olivia Grégoire, Sylvain Maillard e l’ex premier Élisabeth Borne.

