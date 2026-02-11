Scomparsa di Nancy Guthrie, le foto dell’uomo mascherato che manomette le telecamere rilasciate dall’Fbi

La madre 84enne dell'anchor Nbc, Savannah Guthrie, è scomparsa la notte del 31 gennaio. L'ipotesi è di rapimento

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Pima, con il supporto dell’FBI, ha fermato una persona per accertamenti in relazione al caso scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre dell’anchor della NBC Savannah Guthrie. A riferirlo è ABC, citando fonti delle forze dell’ordine. L’individuo sarebbe stato bloccato in una località a sud di Tucson e gli investigatori si starebbero preparando a perquisire un luogo collegato a lui. Ma successivamente è stato rilasciato. Al momento non è chiaro se il fermo sia direttamente collegato alle immagini diffuse nelle ultime ore, che mostrano un uomo incappucciato e apparentemente armato davanti all’abitazione della donna, intento a manomettere una telecamera di sicurezza la notte della scomparsa.

Le perquisizioni intorno alla casa della figlia Annie

Parallelamente, la polizia di Tucson è tornata a setacciare l’area attorno alla casa di Annie Guthrie, una delle figlie di Nancy e sorella di Savannah. Si tratta del secondo intervento degli agenti dopo le perquisizioni effettuate lo scorso fine settimana. Alcuni testimoni riferiscono di agenti impegnati a controllare cespugli e cortili delle abitazioni vicine, mentre ad alcuni residenti è stato chiesto di consegnare i filmati delle telecamere di sorveglianza private.

Le foto del sospettato diffuse dall’FBI

Nel frattempo l’FBI ha diffuso quattro fotografie in bianco e nero che mostrano un sospetto davanti alla porta dell’abitazione di Nancy Guthrie. L’uomo indossa cappuccio, guanti e uno zaino e appare mentre tenta di oscurare la telecamera. Le immagini, spiegano gli inquirenti, sono state recuperate da dati residui di sistemi di sicurezza inizialmente inaccessibili e rappresentano il primo riscontro visivo concreto di un possibile coinvolgimento esterno.

La scomparsa

Nancy Guthrie era stata vista per l’ultima volta la sera del 31 gennaio, quando aveva cenato proprio a casa di Annie e del marito, Tommaso Cioni, nella zona residenziale di Catalina Foothills, ai piedi delle Santa Catalina Mountains. Intorno alle 22 era stata riaccompagnata a casa dal genero. Durante la notte, la telecamera all’ingresso della sua abitazione è stata disattivata e il sistema di sicurezza ha segnalato una presenza all’interno dell’abitazione intorno alle 2. Poco dopo, alle 2:28, il pacemaker della donna ha perso la connessione con l’app di monitoraggio: un dettaglio che per gli investigatori coincide con il momento dell’allontanamento dalla casa.

L’ipotesi del rapimento

Gli investigatori continuano a trattare il caso come un potenziale rapimento. Negli ultimi giorni sono circolate indiscrezioni su presunte richieste di riscatto, ma nessuna di queste è stata ritenuta attendibile dalle autorità. La scomparsa di Nancy Guthrie ha assunto rapidamente una risonanza nazionale. Savannah Guthrie e la sua famiglia hanno lanciato appelli pubblici in televisione e sui social, chiedendo a chiunque abbia informazioni di farsi avanti. La giornalista ha ribadito di credere che la madre sia «ancora là fuori» e ha invitato il pubblico a contattare le autorità.