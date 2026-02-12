Giorgia Meloni senza cappotto al vertice Ue, la raffica di domande e la premier che soffre: il fuorionda beccato dai microfoni in diretta – Il video

La premier, dopo una serie di domande a cui ha risposto all'aperto senza cappotto, ha accusato le rigide temperature di queste ore in Belgio. Il siparietto davanti al castello di Alden Biesen a Liegi

Si è lasciata andare a un momento di spontaneità Giorgia Meloni durante il vertice informale dei leader Ue a Liegi, in Belgio. Durante un punto con i cronisti a margine dell’incontro sulle sfide della competitività, ha esclamato: «Sto congelando», suscitando sorrisi e dando il via a un breve siparietto con i giornalisti presenti. La premier era uscita all’aperto senza cappotto per rispondere alle domande dei giornalisti, ma dopo diversi minuti ha cominciato ad accusare le rigide temperature della città belga.

Il vertice, che si apre questa mattina al castello di Alden Biesen, riunisce i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea per discutere strategie di crescita, innovazione e competitività dell’area. Nonostante la serietà dei temi all’ordine del giorno, il piccolo momento di leggerezza ha scatenato l’ilarità e la solidarietà dei presenti.