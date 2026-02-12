L’addio del cast di Dawson’s Creek a James Van Der Beek, il ricordo di Katie Holmes: la promessa sui figli

La lettera dell'attrice che ha condiviso per anni il set della serie che ha lanciato entrambi. I ricordi dei colleghi e amici per Van Der Beek e la sua famiglia

«Grazie. Condividere spazio con la tua immaginazione è sempre stato qualcosa di sacro: respirare la stessa aria nel territorio della fantasia, fidandoci l’uno dell’altra e sapendo che i nostri cuori erano appagati». Inizia così la lettera che Katie Holmes, co-protagonista della serie tv Dawson’s Creek, ha scritto a James Van Der Beek, scomparso a 48 anni dopo aver combattuto un cancro all’intestino, diagnosticato nella seconda metà del 2023 e reso pubblico solo a novembre 2024. Ma non è la sola ad aver condiviso sui social un ricordo o una foto dell’attore. Tutto il cast gli ha reso omaggio e qualcuno ha anche avviato una raccolta fondi in sostegno alla famiglia.

Il ricordo di Katie Holmes

«Ho scritto alcune parole a malincuore. È molto difficile da metabolizzare. Sono così grata di aver condiviso un pezzo del viaggio di James. Ci sono così tanti ricordi insieme: risate, conversazioni sulla vita, le canzoni di James Taylor, le avventure di un’adolescenza unica. Coraggio, compassione, forza. Hai creato un bellissimo matrimonio con 6 figli, il viaggio di un eroe. Soffro per questa assenza e per questa perdita con il cuore che mi si stringe. A Kimberly e ai bambini: siamo qui per voi, oggi e sempre. Vi circonderemo d’amore e di compassione, come lui avrebbe voluto», ha scritto Katie Holmes sui social, postando la foto di una lettera cui ha affidato tutto il suo dolore per la scomparsa dell’amico.

L’omaggio di Busy Philipps

Anche gli altri membri del cast hanno voluto rendere omaggio all’attore. Busy Philipps, che interpretava una compagna di stanza di Joey Potter (interpretata da Katie Holmes), ha ricordato Van Der Beek come «uno su un miliardo» e ha invitato i follower a sostenere la famiglia attraverso la raccolta fondi online creata per aiutare la moglie Kimberley e i sei figli. «Il mio cuore è profondamente ferito. Sono molto addolorata per la sua incredibile moglie Kimberly e i loro sei magici figli. James Van Der Beek era uno su un miliardo e ci mancherà per sempre», ha aggiunto Philipps.

Gli altri membri del cast

Mary-Margaret Humes, la madre di Dawson nella serie, ha scritto: «James, mio caro guerriero, hai combattuto una dura battaglia contro ogni previsione con una forza e una dignità così silenziose. Ti amerò e ammirerò sempre per questo. Le nostre ultime conversazioni… solo pochi giorni fa… rimarranno per sempre nel mio cuore». Krysten Ritter ha ricordato Van Der Beek come «intelligente, divertente, empatico, gentile, talentuoso e semplicemente magico. Tutto il mio amore va alla sua fantastica moglie Kimberly e ai loro figli».