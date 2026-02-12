Palermo, donna accoltellata alla schiena mentre si trovava in strada. Fermato l’aggressore

Si tratterebbe di un giovane con disturbi psichiatrici. La 56enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono gravi

Luigia Anna Tricarico, di 56 anni, è stata accoltellata intorno alle 18,30 in via Libertà all’altezza dell’incrocio con via Mondini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse volanti della polizia. La donna è stata trasportata in ospedale a Villa Sofia: le sue condizioni sono gravi. Ha una profonda ferita alla schiena all’altezza delle scapole. L’aggressore, un giovane affetto da disturbi psichiatrici, è stato fermato qualche ora dopo. A incastrarlo le testimonianze di chi lo ha riconosciuto, perché frequentante della zona.

L’agguato all’uscita dal parrucchiere

Luigi Anna era appena uscita dal parrucchiere “Lo Presti” e stava camminando in via Libertà verso via Mondini, quando è stata colpita da un uomo alle spalle. Il giovane che l’avrebbe colpita, secondo una testimonianza, era uscito dal bar Monalì Bistrot Cafè. Ha seguito la vittima per qualche metro, per poi colpirla alle spalle. Poi ha fatto perdere le sue tracce, salvo poi esser stato rintracciato subito dopo. La vittima, prima di finire ricoverata in codice rosso, ha raccontato ai soccorritori di non conoscere l’aggressore e di aver sentito un dolore alle spalle non appena era uscita dal negozio.