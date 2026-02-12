Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Wanna Marchi è stata investita da un’auto. «Devastata, ricordo solo una macchina che mi arriva addosso» – Il video

12 Febbraio 2026 - 18:20 Alba Romano
L'ex televenditrice racconta la disavventura su Instagram: «Non ho voluto andare in ospedale, soprattutto quando mi hanno detto che era lo stesso in cui è morto mio marito»

«Io ricordo solo una macchina che mi arriva qua. Ero sulle strisce pedonali, poi cado in avanti sul marciapiedi e sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani e nella faccia, un dolore terribile. Poi mi ricordo che mi trovavo su un’ambulanza e mi chiedevano come si chiama? E sapevo come mi chiamavo. Dove abiti? E non me lo ricordavo». Inizia così il racconto di Wanna Marchi, che è stata investita da un’auto a Milano questo mercoledì 11 febbraio, mentre era con il cane. L’ex televenditrice ha raccontato la disavventura sul profilo Instagram. Sul volto graffi e lividi.

«Ho rifiutato l’ospedale»

Quando i sanitari sono arrivati sul posto le hanno consigliato l’ospedale ma lei si è rifiutata «soprattutto quando mi hanno detto che l’ospedale era lo stesso in cui è morto mio marito». Sul posto, dopo l’investimento, è arrivato Davide Lacerenza, ex compagno della figlia Stefania Nobile, coinvolto nel caso della Gintoneria: «Lo devo sempre ringraziare, non so perché ma lui arriva sempre, bello come un Dio». Marchi, stando al suo racconto, sarebbe stata investita perché il guidatore aveva la visuale coperta, a causa di un’auto parcheggiata male. L’autista coinvolto nell’incidente si è fermato subito ad aiutare l’83enne.

