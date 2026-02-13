Festival Sanremo, Mattarella: "Musica leggera e pop sono parte integrante della cultura italiana" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "La musica leggera, la musica pop, fanno parte del patrimonio culturale italiano. Sono stato a Cortina e a Milano per le Olimpiadi. Domattina andrò a Nuoro per ricordare il premio Nobel a Grazia Deledda. Sono tre forme diverse di cultura nel nostro paese, ma tra loro c'è un filo conduttore comune. Non ci sono differenze tra queste dimensioni. Il festival è un momento che raccoglie, esprime, sollecita anche i giovani a impegnarsi, a partecipare alla dimensione della musica leggera, della musica pop. Ed è una cosa che rientra nell'ambito culturale del nostro Paese" così il Presidente Mattarella, durante l'incontro al Quirinale con gli i partecipanti della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev