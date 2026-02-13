Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Funerali di Antonino Zichichi, Giuli: "E' stato modello di dialogo, al di là delle ideologie" – Il video

13 Febbraio 2026 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, di uno scienziato, di un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace. Antonino Zichichi ci ha lasciato non soltanto una conoscenza straordinaria, ma un modello da seguire, un modello del dialogo, del confronto, al di là di ogni ideologia. Avete visto con quanto calore e per quanto tempo le persone che gli sono state vicine, i suoi familiari, i suoi amici, e le autorità, lo hanno ricordato e fino all'ultimo hanno seguito il suo feretro. È il segno di un amore per un grandissimo italiano e di un modello da seguire da parte di tutta la comunità scientifica, istituzionale, civica” così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine del funerale Antonino Zichichi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

