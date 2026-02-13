«Fuori i fascisti dalla città»: tensione a Genova per il convegno sulla Remigrazione, hotel nega la sala

In programma presidi di Anpi, Cgil e comitati locali contro l’evento di estrema destra

A Genova cresce la tensione nel giorno in cui era previsto il convegno nazionale di estrema destra sulla Remigrazione. Nella notte, attivisti hanno affisso striscioni di protesta in vari quartieri della città. «Fuori i ratti fascisti da questa città. Genova vi odia!», recita lo slogan comparso a Mura degli Angeli, sulle alture di Sampierdarena, firmato dal collettivo Genova Antifascista. Il convegno, che avrebbe dovuto presentare la proposta di legge sulla Remigrazione, era inizialmente programmato per oggi pomeriggio presso l’Hotel Rex Residence di Albaro, di proprietà di Maria Chiara Milano Vieusseux, moglie dell’infettivologo Matteo Bassetti. Per motivi di sicurezza e timore di contromanifestazioni, la location non era stata divulgata pubblicamente. Tuttavia, una volta venuti a conoscenza del tema dell’incontro, gli albergatori hanno deciso di negare l’uso della sala. Al momento non è ancora chiaro dove si terrà il convegno.

La scelta di Genova vista come un provocazione

La scelta di programmare l’evento a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza e amministrata dal centrosinistra, è stata vista da molti come una provocazione. La decisione di spostare il convegno qui segue le polemiche legate alla conferenza stampa annullata alla Camera dei deputati dopo le proteste dei parlamentari di opposizione. All’incontro sono attesi i vertici del Comitato Remigrazione: il presidente Luca Marsella di Casapound e il vicepresidente Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Parallelamente, nel pomeriggio sono previsti diversi appuntamenti di protesta in città: alle 17, presidio in Largo Pertini organizzato da Anpi e Cgil, con adesione di Pd e Avs; dalle 18, ritrovo di Genova Antifascista nei Giardini Cavagnaro, a Marassi in Valbisagno.