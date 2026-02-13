Meloni: "Con il Piano Mattei progetti concreti, un patto tra nazioni libere" – Il video

(Agenzia Vista) Addis Adeba, 13 febbraio 2026 "In questi due anni, con il Piano Mattei, abbiamo avviato e concluso progetti concreti di grande impatto sociale, mobilitando miliardi di euro tra risorse pubbliche e risorse private. Lo abbiamo fatto dando concretezza a un metodo che coinvolge le energie migliori del popolo italiano in un gioco di squadra che svalorizza tutto il sistema Italia. Un patto tra nazioni libere" così la premier Meloni intervenendo al secondo Vertice Italia Africa ad Addis Adeba. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev