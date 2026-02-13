Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Meloni: "Il Piano Mattei sta rivoluzionando il modo di agire in Africa" – Il video

13 Febbraio 2026 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Addis Adeba, 13 febbraio 2026 "Abbiamo dato forma al Piano Mattei per l'Africa, lo abbiamo radicato nei nostri sistemi istituzionali, lo abbiamo fatto crescere così tanto che oggi viene riconosciuto non più come un'iniziativa italiana, ma come una strategia di respiro internazionale. E questo è stato possibile grazie alle sinergie strutturate che abbiamo costruito insieme alle principali agenzie delle Nazioni Unite, all'Ue, all'Unione Africana, al G7, ai tantissimi partner che condividono la nostra visione, dall'Europa al Golfo, passando per l'Africa orientale. Così facendo abbiamo la presunzione di credere che stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all'Africa e conseguentemente di agire in Africa" così la premier Meloni intervenendo al secondo Vertice Italia Africa ad Addis Adeba. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

