Sanremo, gli artisti cantano Azzurro al Quirinale: "La sapevo, ma mi hanno insegnato a non cantare" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Gli artisti di Sanremo guidati da Carlo Conti sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella, che ha celebrato il valore culturale della musica italiana, ricevendo l’emozionato ringraziamento di Laura Pausini e un augurio collettivo prima del Festival. Al termine dell'incontro i partecipanti hanno cantato "Azzurro". Il Presidente, scherzando ha commentato: "Sapevo le parole, ma non mi sono associato perché fin dall'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev