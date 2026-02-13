Trump: "Dobbiamo raggiungere accordo con Iran o per loro la situazione sarà traumatica" – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 13 febbraio 2026 "Dobbiamo fare un accordo, altrimenti sarà molto traumatico, molto traumatico. Non voglio che accada, ma dobbiamo fare un accordo. Avrebbero dovuto farlo la prima volta, e invece hanno avuto “Midnight Hammer”. E sarà molto traumatico per l’Iran se non faranno un accordo. Guardate, se non faranno un accordo, allora la storia sarà diversa. Ma ieri abbiamo avuto un ottimo incontro con Bibi Netanyahu, e lui capisce, però in ultima analisi spetta a me. Se l’accordo non sarà un accordo molto equo e davvero buono con l’Iran, allora credo che per loro sarà un periodo molto difficile" così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev