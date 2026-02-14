Calenda (Azione): "Vannacci solo un 'paraculo', non voglio più parlarne" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Vannacci ha avuto un comportamento disonorevole per quanto riguarda i suoi rapporti con la Lega. Non sa cos'è la patria e cos'è l'onore e ne parla continuamente. Questo è Vannacci e noi dobbiamo smettere di parlarne. Questo signore era uno che aveva scritto e autopubblicato un libro che avrebbe letto la nonna o la zia, se non ci fosse stata la stampa di sinistra a fare tutto questo cancan. Quindi io di Vannacci non voglio più parlare. Di Vannacci non me ne frega niente, quello che è, quello che si vede è quello che è, un 'paraculo'" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev