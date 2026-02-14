Guerra Ucraina, Tajani: "Per garantire sicurezza serve impegno Usa soprattutto su difesa aerea" – Il video

(Agenzia Vista) Monaco, 13 febbraio 2026 "Sull'Ucraina è emersa l'unità degli europei e dei canadesi, nonché dei britannici nel continuare a sostenere Kievin questo momento difficile di inizio di trattativa. Per quanto riguarda l'Italia, anche con Zelensky ci siamo soffermati, durante e dopo, a parlare di quello che noi possiamo fare per il settore energetico per alleviare le difficoltà che ci sono dopo gli attacchi russi alla rete elettrica. Noi abbiamo già inviato boiler e generatori e continueremo a inviarli. Per quanto riguarda invece la fase successiva alla trattativa, l'altro tema sul quale sono intervenuto è quello della sicurezza. Noi riteniamo che l'articolo 5, il modello articolo 5 della Nato sia lo strumento migliore, mi pare che però ci sia anche su questo una certa convergenza. Però la garanzia completa di sicurezza si può avere soltanto con un impegno americano, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea " così il Ministro Tajani, a margine del vertice Ue sulla sicurezza a Monaco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev