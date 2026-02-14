Meloni a Unione Africana: "Invito a vostra assemblea mostra fiducia che non deluderemo" – Il video

(Agenzia Vista) Addis Adeba, 14 febbraio 2026 "L’invito a partecipare all’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana, il consesso in cui l’organizzazione discute le proprie scelte politiche fondamentali e definisce l’indirizzo strategico del continente, è un riconoscimento che non può che riempire l’Italia di orgoglio e che il nostro Paese accoglierà con rispetto e senso di responsabilità. È una dimostrazione di fiducia che non tradiremo" così la premier Meloni intervenendo all'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana ad Addis Abeba. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev